Michał Szpak przyćmił wszystkich. Spod jego koszuli wyłonił się pewien detal

Granica między męską, a damską garderobą ulega zatarciu. Androgyniczny trend rośnie w siłę, a stereotypowe zasady, mówiące o tym "co można, a co nie" - nie mają już pokrycia we współczesności. Przykład? Najświeższa stylizacja Michała Szpaka, która odwraca reguły do góry nogami i udowadnia, że moda jest formą sztuki i środkiem do wyrażenia prawdziwego "ja", swojej indywidualności i artystycznej wizji.