Michał Wiśniewski pokazał synka. Tak zareagował na niego Falco

Michał i Pola Wiśniewscy ogłosili na Instagramie, że 16 maja na świat przyszła ich kolejna pociecha. "Noël Cloé Wiśniewski. Witamy na świecie synku!" - napisała para. Zachwyceni komentatorzy zasypali Wiśniewskich gratulacjami. Oni z kolei chętnie pochwalili się pierwszymi zdjęciami nowonarodzonego synka.

Pola Wiśniewska urodziła drugiego syna

Pola Wiśniewska wyszła już ze szpitala i opublikowała w mediach społecznościowych fotografie Noëla Cloé. Najpierw pokazała na InstaStories zdjęcie rączki chłopca. Tym razem jednak pokazała się z nim na rękach, a na fotografii widać tył główki noworodka. Dodała też hashtag "niewyspana" - można przypuszczać, że młodszy synek pary nie dał spać świeżo upieczonej mamie.

Michał Wiśniewski jak na razie nie towarzyszy Poli w pierwszych dniach z nowym synkiem. Lider zespołu Ich Troje wyruszył w trasę koncertową. Jednocześnie opublikował na Instagramie udostępnione od żony zdjęcie, na którym widać, jak Falco zareagował na pojawienie się młodszego braciszka. Chłopiec uśmiecha się do niego i przytula go. "Miłość" - napisała Pola na fotografii.

Pola Wiśniewska zdecydowała się na naturalny poród

Wiśniewski po narodzinach Noëla Cloé wyznał w rozmowie z Plejadą, że jego żona zdecydowała się na kolejny naturalny poród. "Polcia czuje się dobrze, to był wbrew pozorom bardzo trudny poród dla niej. Ona ma to porównanie, bo to jest jej szósty poród. Mogę powiedzieć, że teraz czuje się bardzo dobrze i mam nadzieję, że za dwa dni wyjdzie do domu" - podkreślił w wypowiedzi dla portalu.

W innym wywiadzie przyznał, że korzystają z żoną z terapii par. - Chyba najtrudniejszą rzeczą jest terapia małżeńska, która jest nam mega potrzebna. [...] Nie rozmawiając, nie dowiemy się, czego oczekuje od nas partner. A to rozmowa jest podstawą każdego związku. Może potrzebowałem trochę więcej czasu na to, ale lepiej późno niż wcale. Małżeństwo to jest za każdym razem wielka walka. Żołądek, jak to mówią, nie jest dobrym miejscem na hodowanie motyli. I kiedy te motyle w brzuszku przestaną fruwać, trzeba poszukać i sobie przypomnieć, czemu zdecydowaliśmy się być razem - mówił Wiśniewski w rozmowie z Jastrząb Post.

