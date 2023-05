Michał Wiśniewski podjął decyzję. Zmienił imię dla 6. dziecka

- Gdy się okazało, że będzie syn, pomyślałem, że skoro może być Jan Maria, to dlaczego nie Cloe - stwierdził Wiśniewski w rozmowie z "Faktem".

Na jaw wyszło, że sama Pola miała zupełnie inne plany, co do imienia dla dziecka. To właśnie ze względu na mamę noworodka.