Mieli małżeński kryzys. Szybko odkryła, co robi jej mąż

Samotność w sieci

I rzeczywiście zdarza się, że partnerki odkrywają prawdę. "Okazało się, że mój luby wchodzi regularnie na czaty erotyczne i strony z kamerkami. Nie mam nic przeciwko porno, ale takie kamerki, czaty to kontakt z drugą osobą. Film porno to tylko film, a to jak dla mnie furtka do zdrady. Może się mylę, ale tak to odczuwam" – pisze jedna z internautek, mężatka od pięciu lat.