Tak wygląda jej seks. W tym roku skończy 80 lat

Urszula Dudziak otworzyła się w wywiadzie. "80 lat? To jest tylko numer"

Dudziak opowiedziała tam m.in. o rozwoju swojej kariery i eksperymentowaniu z gatunkami muzycznymi. - Odważyłam się na śpiewanie niekonwencjonalne. Eksperymentowałam. Do różnych dźwięków dodałam elektronikę. Moja Kasia powiedziała: "Mamuś, jedna grupa osób mogłaby stwierdzić, że jesteś chora psychicznie. To jest nienormalne, co ty wyprawiasz. Ale większość cię podziwia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że robisz to w sposób naturalny, wychodzący z serca, duszy. To jest sposób przekonujący". To świadczy o mojej unikalności i tożsamości. Nie będę tego ukrywać, taka jest prawda - mówiła.