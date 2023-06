Mieszka na Kos ponad 20 lat. "To pierwsze takie zdarzenie"

Wspomina, że wiele razy była łapana za piersi czy zmuszana do tego, żeby usiąść komuś na kolanach. - Mam wrażenie, że wystarczy uśmiechnąć się do kogoś, żeby odebrał to dwuznacznie. Ja jestem otwarta na ludzi, nie mam problemu, żeby na przykład uściskać kogoś znajomego, to dla mnie zupełnie normalne, co w wielu przypadkach było odbierane jako zachęta do czegoś więcej - opisuje Weronika.