Pokazała, jak mieszka. Nie zmieniła tego od 49 lat

Alicja Majewska mieszka od 49 lat w tym samym domu na warszawskim Targówku. Choć wokalistka nie ukrywa, że mogłaby przeprowadzić się do innej, modniejszej lokalizacji, nie lubi zmieniać miejsc, do których się przywiązuje. - Jak jest dobrze, to nie szukam, żeby było lepiej - mówiła.