Mieszka w Dubaju. "Panuje przekonanie, że poznanie szejka to zaszczyt"

Kinga Jesman, autorka książki "Wojowniczki, Boginie, Księżniczki. Historie kobiet Dubaju": Dubaj wręcz tonie w podróbkach! Choć rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadził zasadę zero tolerancji dla podróbek, to nadal są one dostępne. W tzw. starym Dubaju istnieją osobne sklepy z podróbkami, a na ulicach można spotkać naganiaczy, którzy zachęcają do zakupu kopii markowych produktów.