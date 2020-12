Mieszkanie Andrzeja Dudy w Krakowie. Prezydent kończy urządzać nowe lokum

Andrzej Duda jako prezydent ma bardzo dużo obowiązków, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że to już ostatnia jego kadencja i za kilka lat będzie musiał wyprowadzić się z Pałacu Prezydenckiego.

Polityk postanowił, że wróci wtedy do rodzinnego Krakowa. Decyzja z pewnością podoba się Agacie Dudzie, która przed laty niechętnie wyprowadzała się do stolicy. Para prezydencka kupiła dwa lata temu apartamentowiec w luksusowej dzielnicy Krakowa i zaczęła powoli go wykańczać.