Mija 10 lat od śmierci Ireny Jarockiej. Z mężem Michałem Sobolewskim wymieniała przez lata romantyczne listy

Irena Jarocka nieustannie pisała listy do męża

Irena Jarocka przez wiele lat koncertowała po świecie i rzadko widziała się z ukochanym. Para jednak nieustannie ze sobą korespondowała. Listy piosenkarki do męża można nawet przeczytać w zbiorze pt. "Nie wrócą te lata" opracowanym przez Mariolę Pryzwan. W jednym z nich Jarocka przyznała, że męczy ją nieustanne życie w trasie, ma bóle głowy i koszmary. Wyznała nawet, że gdyby nie trudność w zdobyciu koniaku, to z pewnością by się rozpiła. W innym liście z kolei podzieliła się przemyśleniami na temat życiowych ambicji i pracy nad sobą.