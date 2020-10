Mija 6 lat od śmierci Anny Przybylskiej. Niedawno wyszło na jaw, jaka była ostatnia wola aktorki

Anna Przybylska była jedną z najpiękniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek. Gwiazda zawsze chciała być blisko swoich fanów, zawsze była gotowa do zdjęcia, czy krótkiej rozmowy. Nic dziwnego, że Polacy ją uwielbiali.

Kiedy zmarła 5 października 2014 r. rzesze fanów przeżyły szok. Bo choć aktorka chorowała na raka trzustki już kilka lat wcześniej, to wszyscy do ostatniej chwili mieli nadzieję, że uda jej się z tego wyjść.

Ostatnia wola Anny Przybylskiej

Choć od śmierci Anny Przybylskiej mija 6 lat, to dopiero niedawno na jaw wyszła ostatnia wola gwiazdy. Nie jest tajemnicą, że to rodzina była najważniejsza dla aktorki. Wiele osób pamięta walkę aktorki z paparazzi, którzy śledzili ją, partnera i dzieci. Nic dziwnego, że jej ostatnim życzeniem było to dotyczące bliskich.