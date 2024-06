Anastazja zmarła na wyspie Kos. "Nie mogę patrzeć na grób córki"

- Mieliśmy informację, że pierwsza rozprawa ma być pod koniec czerwca, ale to taka informacja drogą nieoficjalną. Potem się okazało, że jednak to nie będzie koniec czerwca. Żadnego powiadomienia nie dostaliśmy. Strasznie to się ciągnie. Wiem, że polska prokuratura tłumaczy teraz zeznania podejrzanego, ale to już trwa i trwa - wyjawił.