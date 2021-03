Sławę zyskała jako Nel "W pustyni i w puszczy". Czym zajmuje się Monika Rosca?

Film "W pustyni i w puszczy" z 1973 roku do dzisiaj uważany jest za jedną z najlepszych ekranizacji polskiej klasyki literatury. Monika Rosca wcielała się w postać drobnej i delikatnej Nel Rowlison, czym zyskała sympatię widzów. Jednak po pewnym czasie całkowicie zrezygnowała z aktorstwa i skupiła się na miłości do muzyki.

Casting do roli filmowej Nel był procesem długim i żmudnym. Głównie dlatego, że na przesłuchaniu znalazło się ponad 5 tysięcy dziewczynek gotowych pokazać się na ekranie. Spośród tak wielu młodych dziewcząt, to właśnie Monika Rosca przekonała do siebie reżysera. Choć kariera aktorska stała przed nią otworem, zarzuciła dalsze występowanie na ekranie.

Filmowa Nel po latach

Monika Rosca trafiła na casting w wieku zaledwie 9 lat. Filmowców ujęła swoją delikatnością oraz naturalnością przed kamerą. Wyróżniała się także burzą blond włosów oraz dużymi niebieskimi oczami. Razem z filmowym Stasiem Tarkowskim (w tej roli Tomasz Mędrzak) podbiła serca milionów polskich widzów. Stworzona przez nią postać dziecięca zapisała się w historii polskich kinematografii.

Choć "W pustyni i w puszczy" przyniosło młodej aktorce popularność, Rosca nie zdecydowała się więcej grać. Po 4 latach intensywnych zdjęć do filmu, zakończyła przygodę z dziecięcym aktorstwem. Poświęciła się za to muzyce – powróciła do gry na fortepianie i flecie. Ukończyła w późniejszym czasie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w której do dzisiaj wykłada.

"Udało mi się zostać koncertującą pianistką. Dużo gram sama, ale też ze stałym zespołem kolegów. Często gramy w kościołach, szkołach, hospicjach. Daje mi to dużo radości" - powiedziała w rozmowie z "Życiem na Gorąco".

Rosca rozpoczęła światową karierę pianistki i koncertowała w najsłynniejszych miejscach, a także nagrała kilka płyt. Została także laureatką wielu konkursów pianistycznych w Polsce i na świecie. Przez kilka lat przebywała nawet na kontrakcie w Japonii, zwiedziła Indonezję, Australię, Stany Zjednoczone, Koreę Południową, Indie i Nową Zelandię, gdzie prezentowała swoje niezwykłe umiejętności.

W maju Monika Rosca skończy 60 lat. Jej uroda nie przeminęła i cały czas można w niej rozpoznać uroczą Nel Rowlison.

