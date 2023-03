Mikrobiom jelitowy – sposób na zdrowie, który nosisz w sobie

Na początku może nie być łatwo, ale nie warto się zniechęcać. Idealnie sprawdzi się tu metoda małych kroków. Idź na spacer, poćwicz 15 min w domu, zamiast sięgnąć po słodki baton, wybierz dobrej jakości jogurt, np. pitny naturalny lub smakowy, przy czym wybieraj te z niższą zawartością cukru. Pamiętaj, że gdy sięgasz po coś do jedzenia czy zasiadasz do posiłku, zapraszasz do jedzenia także swoje bakterie jelitowe, od których zależy Twój dobrostan… ich dobrostan zależy od Ciebie. Z czasem zdrowe nawyki staną się zupełnie naturalne i zaczniesz mieć ochotę na więcej! A to już prosta droga do zdrowej, pięknej i uśmiechniętej wersji Ciebie!