Mikrokawalerka w centrum Warszawy. Przestrzeń zaskoczyła internautów

Aktualnie na rynku mieszkaniowym trudno trafić na atrakcyjną cenowo ofertę. Nawet za mieszkania o niewielkim metrażu trzeba zapłacić krocie. Wydaje się, że wartość nieruchomości wzrasta, podczas gdy ich rozmiar się zmniejsza. Z tego też powodu sporo młodych osób rezygnuje z kupna własnego mieszkania.

Obecnie, za malutkie kawalerki, które raczej nie pomieszczą więcej niż jednej osoby, należy zapłacić astronomiczne sumy.

"Mieszkanie" o metrażu 15 mkw

15 mkw to niemal dwukrotnie za mała przestrzeń, aby zgodnie z prawem nazywać daną nieruchomość mieszkaniem. Jednak mimo niewielkiej przestrzeni użytkownicy platformy TikTok zwrócili uwagę, że mikrokawalerka została urządzona z pomysłem.

Filmik, który ukazał się na tiktokowym profilu "Warszawskie lwy", ukazuje przestrzeń "mieszkania", znajdującego się w budynku przy ul. Marszałkowskiej, niedaleko Alei Armii Ludowej w Warszawie. Mikrokawalerka posiada aneks kuchenny z kuchenką, zlewem, szafkami i stołem z krzesłami. Tuż obok znajduje się kanapa, stolik kawowy, telewizor i szafa.

Druga część to z kolei antresola z częścią sypialnianą, jednak tutaj starczyło miejsca jedynie na materac. Nie zabrakło również łazienki z prysznicem, toaletą, umywalką, pralką oraz szafką. Całość wygląda schludnie i faktycznie - w "mieszkanku" znajduje się wszystko, co potrzebne.

Kawalerka podzieliła internautów

Pod filmikiem prezentującym niewielką nieruchomość szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Niektórzy użytkownicy TikToka zwrócili uwagę, że jak na tak małą przestrzeń, jest ona dobrze rozplanowana. "Czy tylko mi się podoba to mieszkanie? Fajnie urządzone, ja bym więcej nie potrzebowała. Mniej przestrzeni do sprzątania" - zaznaczyła jedna z użytkowniczek.

"Ludzie hejtują, ale na studiach to bym przytulił takie coś z pocałowaniem ręki", "15 m to absurdalny metraż dla mieszkania, ale przyznam, że urządzone dobrze i dla studenta myślę, że jest ok", "Na pewno wolałbym to niż w akademiku" - czytamy pod nagraniem.

Pojawiły się również opinie, na temat tego, że oferowana przestrzeń jest zbyt mała, by była proponowana komukolwiek, a ponadto przypuszczano, że czynsz za takie mieszkanie mógłby być niemały. Osoba zarządzająca profilem uspokoiła jednak, że lokal nie jest przeznaczony do długotrwałego wynajmu — co więcej, byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Prawo bowiem wymaga, aby minimalna powierzchnia mieszkania wynosiła co najmniej 25 metrów kwadratowych. Z komentarzy osoby, która opublikowała nagrania, wiadomo, że oferta skierowana jest do osób, które zainteresowane są wynajmem krótkoterminowym.

