Mieszkanie mniejsze niż kojec dla psa. Oferta hitem sieci

24 134 zł - według wyliczeń serwisu otodom.pl, na którym pojawiła się oferta sprzedaży lokalu w Szczecinie, aż tyle kosztuje metr kwadratowy wystawionej mikrokawalerki. Zdaniem właściciela, który przedstawił w opisie jej same zalety, jest jednak warta kupna.

Tuż po uzyskaniu popularności w sieci, oferta mieszkania została szybko zdjęta ze strony. Warto jednak zauważyć, że według prawa, w wystawionych na sprzedaż 8m2 nie mógłby zamieszkać nawet pies - a co dopiero człowiek.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta można trzymać w kojcu, lecz musi on spełniać odpowiednie normy, które są uzależnione od wysokości zwierzęcia w kłębie. Tym samym powierzchnia kojca dla psa do 50 cm nie może wynosić mniej niż 9 m2.

