Milena Lewandowska zachwyca w Dubaju. "Znowu wyglądasz jak milion dolarów"

Milena Lewandowska-Miros zachwyca w Dubaju

Biały garnitur w wersji oversize, szpilki i delikatny makijaż w stylu "make up no make up". Milena Lewandowska-Miros wybrała na galę w Dubaju klasyczną i elegancką stylizację, która sprawdzi się przy każdej okazji. W porównaniu do Anny Lewandowskiej porzuciła dopasowane suknie do ziemi na rzecz znacznie większej wygody, co z pewnością było bardzo dobrą decyzją, bo prezentowała się naprawdę olśniewająco.