Miłość w czasach zarazy? Ten chłopak zorganizował randkę na odległość

Historia Jeremy’ego i Tori, młodych ludzi mieszkających w sąsiednich budynkach na Brooklynie, to jeden z jaśniejszych punktów na mapie obecnej sytuacji. Jeremy jest fotografem. Mieszka sam na Brooklynie i czas kwarantanny zaczął mu doskwierać.

Dziewczyna z dachu

Pewnego dnia zobaczył przez okno dziewczynę, która tańczyła na dachu sąsiedniego budynku. Zafascynowała go na tyle, że postanowił posłać jej liścik. Ale jak to zrobić w XXI wieku w czasach obowiązkowej izolacji? Uruchamiając drona! Jeremy napisał swój numer telefonu na karteczce, którą przymocował do drona. Następnie maszyna wylądowała na dachu, obok stóp tańczącej kobiety.