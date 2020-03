WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 koronawirustinderzwiązek Klaudia Kolasa 19 min. temu "Bądź moją kwarantanną", czyli podryw na Tinderze w czasach pandemii koronawirusa Założyłam konto na Tinderze, żeby sprawdzić, jak Polacy radzą sobie z flirtowaniem w czasach kwarantanny. W ciągu pierwszej godziny użytkowania aplikacji zauważyłam, że Tinder zamienił się w "Koronatindera" i wiele osób wykorzystuje obecną sytuację, żeby zachęcić użytkowników aplikacji do kontaktu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronawirus na Tinderze (Getty Images) Alek chwali się w swoim opisie, że może i nie jest bogaty, ale ma zapas makaronu i papieru toaletowego, Wojtek pyta: "Czy będziesz moją kwarantanną", Jakub oznajmia, że ma zapas środków do dezynfekcji wewnętrznej, a wspaniałomyślny Konrad obiecuje: "Przytulę cię nawet z koronawirusem". Wśród potencjalnych kandydatów znalazł się również COVID-19 z opisem: "Interesuje się głównie podróżowaniem po Europie, jak i całym świecie oraz tematyką kwarantanny i izolacji. Jeśli podasz mi rękę, to lepiej ją potem umyj. Szukam kogoś, u kogo będę mógł się zatrzymać. Obiecuję, że stracisz przy mnie oddech". Do wyboru do koloru i żeby było jasne: dziewczynom również zdarza się użyć koronawirusa jako przynęty. Psycholog miłości Barbara Strójwąs przyznaje, że nic tak nie jednoczy ludzi, jak wspólny wróg, a w tej sytuacji sformułowanie "bądź moją kwarantanną" jest dość trafne, szczególnie w odniesieniu do osób, które podczas siedzenia w domu będą umilały sobie czas wirtualnymi znajomościami. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet – Może się okazać, że pisząc: "bądź moją kwarantanną", ludzie może niekoniecznie świadomie sobie z drugiej osoby tę kwarantannę zrobią. Czyli: "ty mi będziesz towarzyszyć dopóki mam home office i życie nie wróci do normy, a później cześć" – mówi psycholog. Natalia, 20. "Sprzedaj mi koronawirusa" Natalia ma 20 lat. Z aplikacji korzysta od niedawna, bo od połowy lutego. Swoim opisem zachęca: "Sprzedaj mi koronawirusa". Ten chwyt działa. – Dużo osób do mnie pisze właśnie pod pretekstem sprzedania mi korony – mówi. Pokazuje mi wiadomości, które dostała od potencjalnych kandydatów. "Mam dla ciebie świeżego koronawirusa. 19.99 zł " – wycenia jeden z panów. "Ja bym ci koronę za darmo dał" – licytuje się inny. Z Maćkiem zaczęło się od tego, że zapytał, ile daje za tego wirusa. Chwilę później proponował już wspólne gotowanie i pierścionek zaręczynowy. Szybko poszło.

Ten opis nie pojawił się u niej znikąd. Wzięła przykład z innych użytkowników. – Jeden chłopak miał coś z koronawirusem w opisie. Już nie pamiętam, chyba, że jest odporny. Pomyślałam, że rzeczywiście to jest ostatnio temat na topie i dzięki temu można nawiązać fajną rozmowę – wyjaśnia. Od razu zauważyła, że spowodowało to wzrost zainteresowania jej osobą. Jednak zazwyczaj kończy się na wymienieniu między sobą kilku wiadomości. Niech auto będzie miejscem kwarantanny Maja, 22. nie rozumie takiego zachowania. Jeszcze bardziej wkurzą ją, gdy faceci naciskają na spotkanie. W jednej z takich rozmów, gdy chłopak zapewniał, że po nią przyjedzie i jego auto będzie dla nich miejscem kwarantanny, dała ponieść się emocjom. "Jest zagrożenie epidemiologiczne. O czym ty do mnie mówisz? Nie mam zamiaru spotykać się z tak egoistycznym i nieodpowiedzialnym człowiekiem" – zakończyła konwersację. Chwilę później usunęła parę. – Pozostali też namawiają na randki, ale ja za każdym razem odmawiam i proponuję termin, jak już będzie bezpiecznie. Potrafią przez kilka dni pod rząd do mnie wypisywać: "Jaka szkoda, że przestrzegasz kwarantanny", proponować, że po mnie przyjadą. Wiadomo, że takim chodzi tylko o seks – wzdycha. Najbardziej nie potrafi zrozumieć lekkomyślności i braku odpowiedzialności. – Seks jest dla nich taki ważny w tym momencie, nie patrzą na zdrowie innych – mówi i przyznaje, że z resztą to samo irytuje ją w osobach, które wychodzą z domów bez potrzeby. Wyjdą, gdy będzie bezpiecznie – Na początku było zwykłe pisanie o tym, jak się żyje, kiedy panuje koronawirus. Później zapytałam się, czy gra w jakieś gry. Powiedział, że w League of Legends, więc zaproponowałam mu, żebyśmy pograli wspólnie, no i wtedy zaczęliśmy rozmawiać przez mikrofon – wyznaje Kamila, 19. Przez tydzień "spotykali się" w trakcie rozgrywek. Później Kacper, 20. znalazł artykuł w sieci o ludziach, którzy organizują imprezy przez różnego rodzaju komunikatory internetowe. – Zaproponował mi taką rozmowę, a przez internet wszystko jest łatwiejsze, bo gdy wyda ci się obleśny, to szybko go blokujesz i już. W realnym życiu trzeba byłoby się wykręcać, że koleżanka rodzi albo coś – mówi. Początkowo po prostu ze sobą rozmawiali. Później zaczęli grać w karty. 19-latka wyjaśnia, że on pokazywał jej do kamerki kartę, a później ona odpowiadała mu swoim ruchem. Zaczęli wymyślać z czasem coraz to nowe zajęcia. – Grałam mu na ukulele, śmiejąc się, że jak kiedyś to ucichnie, to zrobię mu super koncert. Oboje uważamy, że akcja "siedź w domu na dupie" jest dobra – opowiada. Kamila i Kacper zdecydowali, że jeśli kiedyś to wszystko się skończy, to wtedy zdecydują się na prawdziwą randkę. Póki co "są razem na kwarantannie". Jakub,22. "Mam papier toaletowy" Odzywa się Jakub, 22. z zapasami papieru toaletowego. "Koronapodryw działa?" – pytam. "Zdecydowanie zwiększył odzew, także można powiedzieć, że działa" – odpisuje. Zastanawiam się, jak zwykle odpowiadają na jego deklarację dziewczyny. "Przeważnie, że mają ryż/ płyn dezynfekujący/makaron na wymianę" – odpowiada. Jakub wyznaje, że te rozmowy zwykle kończą się na wymienieniu kilku zdań, ale zrzuca to na magię Tindera. Swój opis dodał w momencie, kiedy Polacy masowo wykupowali z supermarketów i drogerii papier toaletowy. "Towar ekskluzywny, więc liczyłem na duży odzew i to się sprawdziło" – chwali się. Tindera używa od roku. Twierdzi, że liczba użytkowników wyraźnie wzrosła od momentu ogłoszenia pandemii. Trudno się dziwić, że Polacy zamknięci w czterech ścianach szukają bratniej duszy. W końcu na Tinderze, nawet koronawirus znajdzie swojego amatora. Przynajmniej na czas kwarantanny. Jednak Barbara Strójwąs przestrzega, że to idealny moment, dla wszystkich osób, które są mistrzami "pierwszego aktu", czyli kreują wizerunek swojej osoby w internecie, ale unikają spotkań w rzeczywistości. – Każda relacja, która się buduje jedynie w oparciu o jakieś wyobrażenia i słowa, którymi ludzie się częstują, to jest trochę taki pałac z patyków. Nieraz jest tak, że ludzie potrafią się zakochiwać w swoich wyobrażeniach. Jeśli dojdzie do spotkania po kwarantannie za miesiąc czy za dwa, to będzie wysyp takich sytuacji, w których osoby, konfrontując się z rzeczywistością, będą starały się obronić swoje wyobrażenie – przepowiada ekspertka.