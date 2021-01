Tomasz Raczek wspomina dzień, kiedy wyznał, że jest gejem. "Pamiętam każdą minutę"

Tomasz Raczek nigdy nie pożałował, że zdobył się na szczere wyznanie i ogłosił, że jest gejem. Zrobił to w czasach, gdy niechętnie mówiło się o orientacji seksualnej. Krytyk filmowy do końca życia zapamięta dzień, w którym prawda wyszła na jaw.

Tomasz Raczek jest znanym krytykiem filmowym. W 2007 roku, kiedy jeszcze niewielu chciało publicznie mówić o swojej orientacji seksualnej, ogłosił, że jest gejem. Gejowski coming out odbył się na kartach powieści jego partnera, pisarza Marcina Szczygielskiego, z którym do dziś tworzy stały i szczęśliwy związek.

Coming out zmienił jego życie

Wyznanie Raczka 14 lat temu wywołało spore poruszenie. Dzień, w którym powiedział wszystkim, że jest homoseksualny, zapamięta do końca życia. Krytyk filmowy zdradził niedawno, że pracuje nad autobiografią. Zapowiada, że wątek coming outu nie zostanie pominięty, bo miał ogromny wpływ na jego dalsze losy, na pracę i kontakty z innymi ludźmi.

- Oczywiście, że tak [opiszę coming out w książce]. I to ze wszystkimi detalami. Bo to jest interesujący proces. A z tego dnia, kiedy mój coming out się odbył, pamiętam dokładnie każdą minutę. Jak w soczewce będzie można zobaczyć tam różne postawy i mechanizmy społeczne - powiedział Raczek w rozmowie z Plejadą.

Co ciekawe, krytyk filmowy nigdy nie pożałował swojej decyzji. W wywiadzie zaznaczył, że na przestrzeni lat nie spotkały go nieprzyjemności ze względu na to, że kocha mężczyznę.

- Polacy są tolerancyjni, aczkolwiek mają jednocześnie ogromne skłonności do hipokryzji. Spowodowane jest to przez Kościół, który jawnie akceptuje to, że co innego się mówi, a co innego robi. Mamy to w siebie bardzo głęboko wdrukowane. Ale z drugiej strony charakteryzuje nas swoista łagodność. Polacy w większości nie są okrutni i nie doprowadzają z reguły do żadnych drastycznych sytuacji, które zdarzają się w innych krajach - dodał Tomasz Raczek.

Już 17 stycznia wybory Miss Polski. Spośród 23 kandydatek wybieramy Miss Polski Wirtualnej Polski. Oddaj swój głos - http://miss.kobieta.wp.pl/

LGBT terroryzuje społeczeństwo? Minister Wójcik o swoich słowach: "Podtrzymuję"