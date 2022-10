MINI Cooper w wersji elektrycznej – gokartowe wrażenia z jazdy w nowej odsłonie

Wnętrze to również pole do wyrażenia swojego indywidualnego charakteru. Możemy zdecydować się na jeden z aż dziewięciu opcji wykończenia foteli (pięć kolorów tapicerki skórzanej, cztery kompozycje tapicerek materiałowych), a listwy ozdobne wnętrza to kolejne pięć różnych motywów do wyboru. Dzięki tak szerokim możliwościom personalizacji możemy stworzyć samochód w stu procentach indywidualny, a jednocześnie w pełni dostosowany do naszych potrzeb i gustu. Materiały użyte do wykończenia wnętrza klasy premium to coś, z czego znana jest marka MINI, a detale stylistyczne podkreślają indywidualny charakter pierwszego elektrycznego MINI w historii.