Minimalistyczny manicure idealny na jesień. Jennifer Lopez już go nosi

Najmodniejsze paznokcie na jesień - cosy sweater mani

Manicure wykonany dla J.Lo to niezwykle praktyczna i efektowna stylizacja paznokci. Chociaż dla jednych będzie nieco nudna i zbyt stonowana, to odcień zbliżony do betonu, sprawdzi się w wielu lookach. Niezależnie, czy zdecydujesz się na czarny sweterek, brązowy płaszcz czy bordową sukienkę, paznokcie cosy sweater będą idealnie pasować niemal do wszystkiego.