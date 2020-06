WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Miodowy blond. Komu pasuje, a kto powinien go unikać? Miodowy blond to uniwersalny i twarzowy kolor włosów, który pasuje do wielu typów urody. U kogo sprawdzi się świetnie, a u kogo niekoniecznie? Jak o niego dbać, aby przez wiele tygodni pięknie się prezentował? Odpowiadamy! Aktorka Sidney Sweeney na Paris Fashion Week (Getty Images) Blond od kilku sezonów przeżywa swój renesans. To kolor włosów uwielbiany przez kobiety na całym świecie. Występuje w wielu odcieniach, zarówno ciepłych, jak i chłodnych. Może być ciemny lub jasny, wpadać w brąz, szarości, a nawet w róż i czerwień. Tak naprawdę każda z nas może go nosić. Nie warto jednak sugerować się chwilową modą - lepiej dokładnie przeanalizować swój typ urody i wybrać taki odcień, który będzie podkreślał nasze rysy twarz, barwę skóry i kolor oczu. Na jaką koloryzację warto się zdecydować, aby nie popełnić urodowego faux pas? Przekonajcie się! Miodowy blond – jaki to kolor włosów? Miodowy blond jest połączeniem blondu typowego dla słowiańskiego typu urody oraz jasnego odcienia brązu. Jest to kolor ciepły i bardzo delikatny, często z jaśniejszymi albo nieco ciemniejszymi pasmami. W miodowym blondzie występują także tony żółte lub żółto-pomarańczowe. Przy specyficznym, sztucznym oświetleniu miodowy blond może wpadać w złociste rudości. Miodowy blond – komu pasuje taki odcień? Miodowy blond jest kolorem ciepłym, dlatego świetnie pasuje kobietom o równie ciepłym typie urody, określanym jako "wiosna" lub "jesień". Ich odcień skóry jest zazwyczaj delikatnie żółty lub oliwkowy, a oczy piwne, brązowe lub ciemnozielone. Co ważne, miodowy kolor włosów łatwiej uzyskać u kobiet, które mają naturalnie jasne włosy lub takie, które bez trudu poddają się koloryzacji. W przypadku ciemnobrązowych i czarnych włosów do zmiany koloru konieczna będzie wcześniejsza dekoloryzacja, która może uszkodzić strukturę włosa. Miodowy blond - kolor włosów, który odmładza Miodowy blond, a także inne odcienie blondu, nadają twarzy młodszego i bardziej delikatnego wyglądu. Dlatego właśnie polecane są paniom, które chcą się nieco odmłodzić lub po prostu złagodzić rysy twarzy. Dodatkowo, jest to kolor niezwykle kobiecy - dodaje urodzie lekkości i dziewczęcej delikatności. Getty Images Cara Delevingne na Paris Fashion Week Komu pasuje ciemny blond? Najlepszym wyborem dla kobiet o oliwkowej karnacji i naturalnie ciemnych włosach, będą blondy ciemne, w typie jasnego brązu. Co ciekawe, takie odcienie są także świetną opcją dla naturalnych blondynek o jaśniejszej cerze. Nie masz czasu na częste farbowanie odrostu i regularną pielęgnację podkreślającą kolor włosów? Ty również powinnaś zdecydować się na tego typu koloryzację. Ukryje ona pewne mankamenty fryzury i nawet po wielu tygodniach będzie prezentować się dobrze. Kiedy nie warto farbować się na blond? Miodowy, ciepły blond nie będzie dobrze wyglądał u kobiet o chłodnym typie urody, określanym jako "lato" lub "zima". Tym paniom zdecydowanie pasują chłodne blondy - platyna lub supermodne popiele. Oczywiście, jeśli masz chłodny typ urody i masz ochotę na miodowy blond, powinnaś go wypróbować - być może będziesz czuła się w nim komfortowo. Jeżeli jednak nie jesteś przekonana, najlepiej zdaj się na profesjonalistów i udaj się do sprawdzonego salonu fryzjerskiego. Doświadczony stylista powinien Ci doradzić i pomóc wybrać idealny odcień blondu. Jeśli masz ciemniejszą karnację, ciemną oprawę oczu i ciemne włosy, a decydujesz się na drastyczne rozjaśnienie, warto również delikatnie rozjaśnić brwi. Dzięki temu uniknie się dużego kontrastu między ciemnymi brwiami i jasnymi włosami, co będzie wyglądało znacznie bardziej naturalnie. Miodowy blond - jak uzyskać taki kolor? Żeby zmienić kolor włosów na miodowy blond, najlepiej wybrać się do fryzjera, który pomoże z doborem idealnego koloru i odpowiednio przeprowadzi koloryzację. Na ciemniejszych włosach najpierw przeprowadzone zostanie rozjaśnianie, a następnie fryzjer nada im nowy odcień. W przypadku jasnych blond włosów, dekoloryzacja prawdopodobnie nie będzie konieczna. Jeśli masz dość jasne włosy, możesz spróbować farbować je w domu za pomocą drogeryjnych farb. Miodowy blond – jak pielęgnować? Zadbane i lśniące włosy wyglądają pięknie, niezależnie od tego, jaki mają kolor, dlatego niezwykle istotna jest regularna pielęgnacja. Szczególnie wymagające są włosy farbowane oraz rozjaśniane, które często bywają przesuszone. Pielęgnacja i stosowane produkty muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju włosów i tego, w jakiej są kondycji.