Misha Kostrzewski o relacji z Małgorzatą Rozenek. "Mamy dwa zupełnie odmienne charaktery"

- Nie wiem, czy się zmieni, ale jest to normalne, że jestem bratem Małgorzaty Rozenek i mi to zupełnie nie sprawia problemu, dlatego, że ona po prostu istnieje w mediach. Ona jest gwiazdą. Ja przyjeżdżam, więc ludzie muszą się za coś zaczepić i zaczepiają się za to, że to jest brat Małgorzty Rozenek. Mi to odpowiada, bo jestem jej bratem. Jestem z niej dumny, ona jest dumna ze mnie. Jeżeli ktoś chce mnie tak przedstawiać, niech mnie tak przedstawia. Będę oceniany przez to, co robię w programie, co robię w całej domenie, jeśli chodzi o telewizję, jeśli chodzi o show-biznes. Wtedy ludzie będą mówić – Misha, Misha, Misha. Ale jeżeli mam być do końca Mishą – bratem Małgorzaty Rozenek, to świetnie. Bo to jest rodzina. To jest jedna z najbliższych mi osób - powiedział Kostrzewski.