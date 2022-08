Misja: back to school. Jak skompletować wyprawkę szkolną i nie zwariować (oraz nie zbankrutować)

Kompletowanie szkolnej wyprawki to duże wyzwanie logistyczne i finansowe. Co kupić, by nie wydać fortuny, a jednocześnie nie trafić na bubel? Jak te zakupy sfinansować? Jak znaleźć na to wszystko czas i czy naprawdę jeżdżenie od sklepu do sklepu to jedyne wyjście? W tym roku szczególnie – ze względu na rosnącą inflację, pociągającą za sobą wyższe ceny wszystkich produktów, w tym także wyprawki szkolnej – warto przyjrzeć się ofertom promocyjnym i skorzystać z najlepszych propozycji. Jednym ze sprytnych sposobów na oszczędzanie jest korzystanie z płatności odroczonych.