Mistrzyni drugiego planu. Internauci zwrócili uwagę na mały szczegół

Zdjęcie pokazuje Kwaśniewską w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, uśmiechającą się do obiektywu w towarzystwie swojego psa. Okazuje się, że zdjęcie skrywa dużo więcej.

Post zdobył niemal 15 tysięcy polubień. Aleksandra opatrzyła zdjęcie hashtagiem #pierworodna w nawiązaniu do swojej ukochanej suczki. "Ten hasztag ma podwójne znaczenie, jeśli przyjrzymy się odbiciu w okularach" - zauważyli szybko internauci.

Uwagę internautów zwrócił jednak nie tylko odbicie w okularach, ale również cudny piesek, który opiera swoje duże ucho na czole właścicielki. "Jaka słodka, całuję w łapki"; "To ucho ładnie się komponuje na czole"; "Piękności" - komentują internauci.

