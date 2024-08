Wyszła za "księcia kefirów". Jego ojciec daleko zaszedł

Jakub Badach to polski wokalista oraz kompozytor. W 2012 roku artysta poślubił Aleksandrę Kwaśniewską. Pochodzi z rodziny przedsiębiorców. Nie kontynuował jednak tradycji i rozpoczął karierę w zupełnie innej branży, niż jego ojciec. Co wiadomo o bliskich zięcia byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego?

Ze względu na rodzinny biznes, za Jakubem Badachem ciągnęło się przezwisko "książę kefirów". Wszystko przez to, że teść Aleksandry Kwaśniewskiej jest prezesem dużej firmy mleczarskiej.

Związek Jakuba Badacha i Aleksandry Kwaśniewskiej szybko stał się przedmiotem zainteresowania mediów. Zakochani jednak nie są wielbicielami ścianek i świata show-biznesu. Co ciekawe, poznali się w siedzibie radia - tego dnia Jakub Badach promował krążek z utworami Andrzeja Zauchy. Aleksandra Kwaśniewska prowadziła wówczas własną audycję. Zamienili kilka słów. Kilka miesięcy później mieli się spotkać ponownie. A wszystko przez plan wspólnych znajomych: Adama Sztaby oraz Doroty Szelągowskiej.

