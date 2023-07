Mleko w diecie roczniaka – jaki produkt odpowie na potrzeby małego dziecka?

Produkt zawiera m.in. wapń i witaminę D niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów, witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, żelazo i jod wspierające prawidłowy rozwój poznawczy, kwas ALA (omega 3) niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej[8], a także unikalną kompozycję GOS/FOS. W porównaniu do mleka krowiego 2% Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert zawiera aż 17 razy więcej witaminy C i 168 razy więcej witaminy D, czyli witamin ważnych dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu.