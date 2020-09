WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 weselepara młodaślub Karolina Błaszkiewicz 1 godzinę temu Młoda para okradziona z kopert i prezentów. "Nie daję sobie rady. Chciałbym o tym zapomnieć" On – pracowity, pomocny strażak. Ona – skromna, cicha dziewczyna. Wesele ich marzeń zamieniło się w koszmar, gdy obcy mężczyzna włamał się do domu, gdzie trzymali koperty od gości. Zabrał też rodzinne pamiątki. Bliska przyjaciółka zorganizowała dla nich zbiórkę pieniędzy. – Potrzebują pomocy – mówi. Głosuj Głosuj Podziel się Kamila i Przemek (Archiwum prywatne) 12 września Kamila i Przemek brali ślub w kościele w Witnicy. To była strażacka ceremonia. Do sali weselnej jechali w obstawie przyjaciół Przemka. Nic wtedy nie zapowiadało dramatycznego finału. O godz. 2 nad ranem, kiedy DJ przestał grać, młodzi wsiedli w auto i pojechali do domu. Chcieli zabrać pieniądze, żeby dopłacić za wesele. Gdy dotarli na miejsce, złapali się za głowy. Ktoś się włamał. W mieszkaniu zostawiono wcześniej wszystkie prezenty i koperty od gości. – Zastaliśmy zablokowane od środka drzwi. Nie mogliśmy wejść. Jak wyszedłem na ganek, okazało się, że okno zostało wyważone – w sposób profesjonalny. Niepobita szyba, nieuszkodzona rama – mówi mi Przemek, gdy rozmawiamy przez telefon. Jest roztrzęsiony. – Wie pani, jaka była reakcja… Płacz. Rozczarowanie. Załamanie – słyszę, a potem jeszcze: "Nie daję sobie rady. Chciałbym o tym zapomnieć". Razem z Kamilą od razu zadzwonili na policję. Nie mają pojęcia, kto to zrobił. Jak podała "Gazeta Lubuska", funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali pokrzywdzone małżeństwo. Dramat po weselu – W nocy, dokładnie o godzinie 3.39, zawyła syrena, nie czekając długo wiedząc że praktycznie wszyscy strażacy bawią się na weselu, wsiadłam i pojechałam na wyjazd do zadymienia klatki schodowej w Witnicy. Na miejscu był również patrol policji i świadek Przemka, Tomek – relacjonuje Magda Świstel, przyjaciółka pary. – Podeszłam, żeby go zapytać co się stało, co on tu robi. Tomek prawie ze łzami w oczach powiedział, że w okradli Przemka i Kamilę, że zostały zabrane koperty i prezenty, a czy coś jeszcze, to dowiedzą się po oględzinach policji – przypomina sobie moja rozmówczyni. Zeznania jednego ze świadków pomogły szybko namierzyć włamywacza. Wszystko wskazuje na to, że 66-letni mężczyzna śledził osoby przewożące prezenty ślubne i koperty do domu teścia Przemka. – Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli broń gazową, na którą mężczyzna nie miał zezwolenia. W tej sprawie funkcjonariusze kompletują materiał dowodowy. 66-latek usłyszy najprawdopodobniej zarzuty kradzieży z włamaniem i posiadanie broni bez zezwolenia. Grozi mu do 10 lat więzienia – wyjaśnił Gazecie Lubuskiej" podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To było zaplanowane Złodziej ma na koncie podobne wykroczenia. Policji udało się odzyskać część gotówki oraz biżuterię. Magda mówi jednak, że to nieduża kwota w porównaniu z tym, ile miało być w kopertach. – W niedzielę trafiła do gości lista, gdzie każdy wpisywał kwotę – dodaje przyjaciółka Przemka i Kamili. – Dlatego potrzebują pomocy, bo mieli z tych pieniędzy jeszcze opłacić do końca wesele. – Oni naprawdę oboje bardzo ciężko przez ostatni rok pracowali, żeby mieć pieniądze na ślub – zaznacza kobieta. To był powód, dla którego założyła zbiórkęna popularnej stronie crowdfundingowej Zrzutka.pl. Chce zebrać 30 tys. złotych. – Odzyskają tylko tyle, ile ten człowiek miał przy sobie podczas przeszukania. Nie chce powiedzieć, co się stało z reszta pieniędzy. Złodziej twierdzi, że więcej nie ma. Hipotezy są takie, że on nie działał w tym dniu sam – opowiada. Przemek poprosił Kamilę o rękę w walentynki 14 lutego 2019 roku. – On od zawsze jest pracowity jak mrówka. Każdy mógł liczyć na jego pomoc. Oboje jesteśmy czynnymi strażakami w OSP Witnica. Zawsze był szczery do ból i uczynny – podkreśla Magda. – A Kamilka to młoda, skromna, cicha dziewczyna. Skończyła szkołę i zaczęła pracę w Witnicy – dodaje. Mówi też, że rodzice młodych byli roztrzęsieni. Najbardziej sprawę przeżyła matka Kamili. – Ciężko jest jej z tym żyć, że obcy człowiek w środku nocy chodził im po mieszkaniu – wyznaje. "Trzeba żyć dalej" Pan młody jest wdzięczny za wsparcie, które teraz otrzymują z żoną. – Dziękuję policji, że udało się odzyskać część pieniędzy, chociaż mnie bardziej chodzi o pamiątki rodzinne, m.in. obrączkę teścia. Chcę jeszcze odzyskać poczucie bezpieczeństwa – zwierza się. – Na co dzień jestem strażakiem, ryzykuję życie, zostawiam żonę, rodzinęw domu, żeby pomagać innym. Naprawdę robię to od serca. Trochę się teraz załamałem, ale dalej będę pomagać – zapewnia. Kiedy pytam na koniec, czego powinna życzyć mu i Kamili, odpowiada: "Chcemy zamknąć temat wesela, koszta i podziękować wszystkim za to, że z nami są i nas wspierają. Trzeba żyć dalej… Pchać ten wózek".