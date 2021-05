Życie sąsiedzkie zamiera. "Dziś przeszkadza nam wszystko: dzieci, psy, hałas"

- To był okres pandemii, więc nie zapraszałyśmy do domu znajomych. Tylko raz, na samym początku, przyszło do nas parę osób. Jednak już o godz. 20 wychodziliśmy z mieszkania. Na parterze czekał na nas sąsiad. Starszy pan z ponurym wyrazem twarzy zaczął się na nas wydzierać, wyzywać nas od "gówniarzy". Grzecznie wyjaśniłam mu, że nie będziemy imprezować w bloku, tylko idziemy do klubu, więc nie ma mowy o łamaniu ciszy nocnej. Myślałam, że to taki jednorazowy przypadek, ale kłopoty z tym panem dopiero się zaczęły – opowiada Ewa.