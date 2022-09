Młodzież z całego świata śpiewa dla Ukrainy. Wszystko dzięki polskiej uczennicy

Pomysł na stworzenie czegoś, co wyrazi bunt przeciwko najazdowi wojsk rosyjskich na Ukrainę, pojawił się zaraz po tym, jak jedna z uczennic warszawskiego liceum postanowiła wrócić z mamą do kraju ogarniętego wojną, aby tam pomóc swojej rodzinie. Młodzi ludzie poczuli, że nie mogą siedzieć z założonymi rękami i choćby w taki sposób wyrazić swój sprzeciw przeciwko okrucieństwu Rosjan.

"We are the World" - młodzi ludzie przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie