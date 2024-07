Ostro skrytykowała rząd Tuska. Mówi o skandalu

"Politycy! Nie zabijajcie polskich mediów" - takie hasło pojawiło się rankiem 4 lipca 2024 roku na stronach głównych ponad 350 polskich mediów. Przypomnijmy, że dziennikarze protestują w sprawie nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zmiany te dotkną też kwestii tantiem dla artystów. Polski rząd zignorował uwagi przedstawicieli mediów, którzy na co dzień muszą walczyć z takimi gigantami jak np. Google. Zauważają też, że obecna sytuacja jest trudna i niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Wśród osób, które zabrały głos w sprawie apelu do władz i jej decyzji znalazła się m.in. Agata Młynarska. Dziennikarka nie hamowała się w słowach.

