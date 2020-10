Mocne słowa proboszcza. "Komunia św. to nie McDonald"

Jak przyjmować komunię świętą podczas pandemii koronawirusa? Ten temat dzieli wiernych i duchownych. Zdziwić może też śmiałe porównanie proboszcza parafii Świętej Trójcy w Koszęcinie na Śląsku. "Jeżeli chodzi o Komunię św., w dalszym ciągu proszę o przyjmowanie jej do ust, co jest bardziej higieniczne i bezpieczne, a przede wszystkim nie grozi profanacją żadnej cząstki Najświętszego Sakramentu. Osoby, które będą przyjmować Komunię św. na rękę, proszę o zachowanie czystości dłoni i spożycie Hostii przy balaskach. Komunia św. to nie McDonald, żeby ktoś brał Ją na wynos i spożywał w ławce. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia" – można było przeczytać na stronie parafii. Po tym, jak "Fakt" opublikował zalecenia księdza, te zniknęły ze strony internetowej parafii. Obecnie ich tam nie znajdziemy.