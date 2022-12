Mocny wywiad Eweliny Taraszkiewicz. "Już nie zamierzam być tłamszona"

- Dla mnie to był szok. Nie dążyłam do kontaktu z mediami, a pisali do mnie różni dziennikarze. Pisałam, że to są plotki, aby zostawili mnie w spokoju. To było dla mnie bardzo traumatyczne. Straciłam przez to pokarm ze stresu. Nie korzystałam wtedy z pomocy terapeuty, natomiast po pół roku miałam kryzys.

Ewelina mieszka daleko od rodziców, jej ojciec jest marynarzem i rzadko jest w Polsce. Sprawy nie ułatwiał fakt, że ojciec Inez również nie kwapił się do pomocy przy dziecku. Zamieszanie wokół relacji z Jakubem oraz "sensacyjne" doniesienia wokół porodu sprawiły, że kobieta postanowiła zwrócić do po pomoc do specjalisty.

- Chciał dostawać zdjęcia, a potem nagle przestał. Nie rozumiałam dlaczego. Domyślałam się, ale było to dla mnie niezrozumiałe. I faktycznie – ja się wtedy zgłosiłam do terapeutki, która mi bardzo pomogła i uświadomiła mi, że to nie jest moja wina - przyznała portalowi Jastrząb Post.