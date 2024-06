Moda generacji Z. "To coś więcej, niż tylko ubrania"

Moda jest jak kapryśna muza, której nastroje zmieniają się niczym pory roku. Z każdym nowym sezonem przynosi powiew świeżości, zaskakując innymi niż dotychczas trendami i kierunkami. Czasem trudno nadążyć za jej nieustannymi metamorfozami, zrozumieć, co aktualnie jest na topie, a co już przeminęło bezpowrotnie (czy na pewno?). W świecie, gdzie style i wzory zmieniają się w zawrotnym tempie, moda staje się swego rodzaju grą – wyzwaniem dla tych, którzy pragną być na bieżąco i wyrażać siebie poprzez najnowsze tendencje.

Wyrazić siebie

Każdy z nas interpretuje modę na swój sposób, nadając jej osobiste znaczenie. I choć jest ulotna i zmienna, zajmuje ważne miejsce w naszych życiach. To, w jaki sposób ją interpretujemy, zależy nie tylko od naszego gustu, ale i również od wieku, zainteresowań, otoczenia, w jakim na co dzień przebywamy czy od naszego charakteru.

Moda dla pokolenia Z to coś więcej niż tylko ubrania. Jako przedstawicielka tej generacji wiem, że pełni wiele różnorodnych funkcji, które zmieniają się w zależności od kontekstu i indywidualnych potrzeb. Dla nas moda to sposób na wyrażanie siebie, zwrócenie na siebie uwagi, stworzenie poczucia wyjątkowości, a także pokazanie przynależności do określonej grupy.

Angelika Witek projektuje ubrania © Archiwum prywatne | Angelika Witek

Jednak relacja z modą nie zawsze była prosta. Żyjemy w świecie, w którym presja społeczna i oczekiwania dotyczące wyglądu mogą być przytłaczające. Media społecznościowe często kreują nierealistyczne standardy piękna, co może prowadzić do poczucia niepewności i stresu. Z kolei wartość, jaką przypisujemy modzie, może czasem sprawiać, że czujemy się oceniani na podstawie wyglądu, co bywa trudne do zniesienia, zwłaszcza w młodym wieku.

Pokazać prawdziwe "ja"

Dla wielu z nas moda stała się narzędziem do wyrażania osobowości. Gdy w mediach - tradycyjnych i społecznościowych - jesteśmy bombardowani obrazami idealnych stylizacji, daje nam możliwość pokazania prawdziwego "ja". Poprzez wybór określonych ubrań, kolorów i stylów możemy pokazać światu nasze emocje, zainteresowania i wartości.

Na przykład noszenie ubrań z motywami związanymi z ekologią może manifestować zaangażowanie w ochronę środowiska, a ubrania z cytatami czy grafikami mogą wyrażać poglądy polityczne czy społeczne. Czasami moda wyraża więcej, niż tysiąc słów i dzięki niej możemy pokazać zadowolenie, bunt, sprzeciw a nawet przedstawić światu życiowy manifest.

Pokolenie Z doskonale zdaje sobie sprawę z potęgi wizerunku, zwłaszcza w erze mediów społecznościowych. Moda jest dla nas narzędziem do jego budowania i przyciągania uwagi. Poprzez stylizacje, które są odważne, innowacyjne i niekonwencjonalne, możemy wyróżnić się z tłumu i zyskać uznanie rówieśników. To szczególnie ważne w kontekście platform takich jak Instagram czy TikTok, gdzie estetyka i styl odgrywają kluczową rolę w zdobywaniu followersów i budowaniu swojej marki osobistej.

Poczuć się wyjątkowo

Trendy zmieniają się szybko, a my nieustannie poszukujemy nowych inspiracji. Internet i media społecznościowe sprawiają, że mogą pojawiać się i znikać w ciągu kilku tygodni. Równie ważne jest poczucie wyjątkowości. Moda pozwala nam czuć się unikalnie i niepowtarzalnie. Szukamy ubrań i dodatków, które nie tylko wyglądają dobrze, ale także niosą za sobą pewną historię lub ideę. Często zwracamy się ku markom oferującym limitowane kolekcje, produkty handmade czy ubrania z drugiej ręki. Umożliwiają nam tworzenie stylizacji jedynych w swoim rodzaju i wyrażanie naszej indywidualność. Jest to sposób młodych ludzi na zwrócenie na siebie uwagi i wyróżnienie się z tłumu.

Chociaż indywidualizm jest kluczowy, moda pełni również funkcję społeczną. Przynależność do określonej grupy czy subkultury często wiąże się z przestrzeganiem pewnych norm dotyczących ubioru. Styl ubierania się może być wyrazem solidarności z ruchami społecznymi, grupami zainteresowań czy społecznościami online. Często właśnie ubiorem określamy siebie i to, do jakiej grupy przynależymy, tym samym pokazując to innym.

Kupować odpowiedzialnie

Pokolenie Z podchodzi do mody z głębokim szacunkiem i odpowiedzialnością. Jesteśmy świadomi nie tylko estetyki i trendów, ale również wpływu, jaki przemysł modowy ma na środowisko i społeczeństwo. Rozumiemy, że szybka moda może mieć ogromne konsekwencje dla naszej planety i ludzi pracujących w fabrykach odzieżowych na całym świecie.

Coraz częściej decydujemy się na zakupy odpowiedzialne, przywiązując wagę do etyki produkcji i warunków pracy. Zanim podejmiemy decyzję, zaznajamiamy się z praktykami danej marki, sprawdzając, czy przestrzega standardów etycznych, nie wyzyskuje pracowników i czy nie stosuje szkodliwych dla środowiska procesów produkcji. Wybieramy marki, które angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierają lokalnych producentów i dbają o minimalizowanie negatywnego wpływu na planetę.

Pokolenie Z podchodzi do mody bardziej odpowiedzialnie © Archiwum prywatne | Angelika Witek

Jesteśmy również czujni na problemy społeczne i gotowi do działania. Reagujemy na nierówności, dyskryminację i inne wyzwania społeczne, zachęcając do zmiany i aktywnie wspierając inicjatywy mające na celu budowanie lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Moda to dla nas nie tylko stylizacja, ale także środek do przekazywania wartości i wyrażania przekonań. Wierzymy w moc konsumenckiego głosu i to, że poprzez świadome wybory możemy wywierać pozytywny wpływ na świat. Dlatego też modę traktujemy nie tylko jako sposób wyrażania siebie, ale również jako narzędzie do zmiany i budowania lepszego jutra - czego myślę, że brakowało naszym rodzicom i wcześniejszym pokoleniom.

Eksperymentować i kreować

W przeciwieństwie do naszych rodziców, którzy często obawiają się opinii innych i zwracają uwagę na to, jak inni ocenią ich ubraniach, my jesteśmy bardziej pewni siebie i świadomi swojej estetyki. Nie boimy się podejmować ryzyka w modzie i eksperymentować z różnymi stylami. Co więcej, coraz częściej doceniamy ubrania vintage oraz odzież z drugiej ręki, które nie tylko mają swój unikalny charakter, ale także przyczyniają się do redukcji śladu węglowego i wspierają zrównoważony rozwój. Dla nas liczy się nie tylko to, jak wyglądamy, ale również to, jakie wartości reprezentujemy poprzez nasze ubrania i jakie ślady pozostawiamy przez nasze wybory.

W dobie tak zaawansowanego rozwoju technologicznego i społecznego, my, pokolenie Z nie wyobrażamy sobie nagłego zrezygnowania z mody i traktowania jej jedynie jako synonimu ubioru. Dla nas moda to o wiele więcej niż tylko zestaw ubrań noszonych na co dzień. To sposób wyrażania tożsamości, przekonań i wartości. Moda staje się narzędziem do budowania społeczności, relacji i wyrażania indywidualności w zglobalizowanym świecie. Jesteśmy świadomi, że moda ma potencjał do zmiany społecznej i kształtowania kultury, dlatego też zamiast rezygnować z niej, staramy się ją przedefiniować i wykorzystywać w pozytywny sposób.

Moda to także przerabianie ubrań z drugiej ręki © Archiwum prywatne | Angelika Witek