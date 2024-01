Wystroiła się w mini. Ale nie ma mowy o klasycznym modelu

Frędzle, błyskotki i pióra

Karnawał to idealny moment, by zaszaleć ze stylizacją. Wydaje się, że podobnego zdania jest Natalia Siwiec. Jej propozycja na imprezę to modowy miszmasz. Górę sukienki zdominowały frędzle z drobinkami, które odbijały światło, dając spektakularny i wielowymiarowy efekt.