Moda plażowa. Jakie dwuczęściowe kostiumy kąpielowe znalazły się w trendach na sezon letni 2023?

Wraz z majówką sezon urlopowy rozpoczął się na dobre. Jeśli w najbliższych tygodniach czy miesiącach planujesz wyjazd tam, gdzie prażące słońce jest gwarantowane, to honorowe miejsce w twoim bagażu musi zająć kostium kąpielowy. Przychodzimy zatem z garścią inspiracji, by pomóc ci wybrać dwuczęściowy model na ten sezon.

W przypadku białego kostiumu kąpielowego najważniejsze jest, by był on wykonany z dwóch warstw grubszego materiału. Chodzi o to, by mokry nie odsłaniał wszystkiego, co ma za zadanie zakrywać. Wersow zdecydowała się na nietypowy model z wiązaniem między piersiami. Dodatkowo youtuberka jest przykładem na to, że ciężarne kobiety nie muszą wcale rezygnować z bikini.