Baleriny ażurowe to modny wybór na lato. Wiemy, jak je ograć w różnych stylizacjach

Ażurowe baleriny to wręcz idealny wybór na ciepłe i słoneczne dni. Są modne, wygodne, a do tego sprawdzą się jako dopełnienie stylizacji na różne okazje. Jak je nosić, aby zawsze wyglądać dobrze? Mamy kilka propozycji.

Za co kobiety pokochały ażurowe baleriny?

Jesteś ciekawa, w czym tkwi sekret popularności, którą cieszą się od lat modne ażurowe baleriny damskie? To wyjątkowe buty, które są kompromisem między maksymalną wygodą w trakcie upalnych dni a dziewczęcą elegancją.

Jak wskazuje sama nazwa, obuwie ma charakterystyczny wzór – od mocnych wycięć, aż po subtelne, pojedyncze wstawki. To właśnie dzięki nim ażurowe baleriny sprawdzają się rewelacyjnie nawet podczas najgorętszych dni, zapewniając maksymalny komfort noszenia. Skóra może w nich swobodnie oddychać, dzięki czemu nie musisz się martwić o nieprzyjemne uczucie przegrzewania i pocenia się stóp.

To jednak nie koniec zalet, za które kobiety pokochały ażurowe baleriny. To niezwykle uniwersalne modele, które możesz nosić nie tylko na co dzień. W zależności od wybranego modelu możesz śmiało dodawać go do stylizacji biurowych (jeśli w twojej firmie nie obowiązuje formalny dress code), na randkę, a nawet na różne uroczystości – letnie wesela czy chrzciny.

Jeśli masz już w szafie właśnie takie buty, to odkryj nasze pomysły na stylizacje z ażurowymi balerinami w roli głównej i zainspiruj się nimi w trakcie kompletowania swoich looków na różne okazje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Angelika Mucha poleciała aż do USA po wymarzone buty. Takie same wcześniej miała Julia Wieniawa

Codzienna wygoda, czyli ażurowe baleriny w casualowym wydaniu

Codzienne stylizacje na wiosnę i lato powinny łączyć w sobie modę z wygodą. Właśnie to zapewnią ci ażurowe baleriny w casualowym wydaniu, które możesz bez obaw zestawiać dosłownie ze wszystkim, na co masz tylko ochotę. Kombinezon, zwiewna sukienka, jeansowe szorty i T-shirt, a może lniany garnitur? To tylko początek długiej listy ubrań, z którymi możesz nosić baleriny ażurowe na co dzień.

Jak nosić baleriny ażurowe do pracy? Ten zestaw to najlepszy wybór do biura

Biurowe stylizacje rządzą się swoimi prawami. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, możesz wykorzystać w nich eleganckie ażurowe baleriny tylko wtedy, gdy w twojej firmie nie obowiązuje formalny dress code. W takim przypadku znakomitym pomysłem jest łączenie ich ze zwiewnymi spódnicami plisowanymi i lekko oversize'owymi koszulami wpuszczonymi do środka. Możesz też zestawiać skórzane baleriny ażurowe ze spodniami typu culottes albo palazzo – szerokie nogawki w duecie z dopasowaną górą, np. z delikatnej koronki, to zawsze dobry wybór.

Ażurowe baleriny na randkę? Zdecydowanie tak. Wypróbuj tę stylizację

Ażurowe baleriny idealnie odnajdują się w stylizacjach na randkę, i to bez względu na to, gdzie planujesz spędzić romantyczne chwile z drugą połówką – na spacerze, w kinie albo restauracji. Świetnym pomysłem jest duet zwiewnej sukienki w kwiaty i modnych butów. Na podobny zestaw zdecydowała się Katarzyna Cichopek, która do kreacji w kwiaty dodała beżowe espadryle z ażurowymi wstawkami. To znakomita alternatywa dla klasycznych balerinek. Oczywiście, nie musisz się ograniczać do stonowanej kolorystyki. Randkowe stylizacje wręcz zachęcają do przemycenia w nich barwnego akcentu, np. czerwonego albo różowego obuwia.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.