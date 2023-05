Czółenka na szpilce. Gwiazdy wiedzą, że to dobry wybór na każdą okazję

Nawet jeśli, na co dzień stawiasz na adidasy, są okazje, które wymagają bardziej eleganckiego ubioru. Z tego względu w szafie warto mieć choć jedną parę stylowych obcasów. Jakie wybrać, by zdały egzamin w każdych okolicznościach? Oto pięć najlepszych propozycji.

Czółenka na niskiej szpilce, czyli modne obcasy "kaczuszki"

Jeszcze do niedawna wzbudzały mieszane uczucia. Dziś wracają do łask w pełnej krasie i zyskują coraz więcej zwolenniczek. Czółenka na niskiej szpilce, popularnie zwane "kaczuszkami", to buty, które furorę robiły w latach 50. i 80. Dzięki temu nie zabraknie nam pomysłów na to, z czym je łączyć. Zgraną całość stworzą zarówno z rozkloszowaną sukienką midi, jak i z mini spódniczką czy oversize’ową marynarką. Pokochasz je nie tylko za uniwersalność.

Czółenka na niskiej szpilce to kompromis między stylem a wygodą. Są eleganckie i idealnie nadają się na wiele okazji, a zarazem zapewniają komfort. Jeśli nie jesteś fanką wysokich obcasów, w tych butach zadasz szyku, zyskasz pewny krok i z powodzeniem przetańczysz całą noc na weselu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Katarzyna Cichopek wzruszona tańcem w "You Can Dance"

Beżowe czółenka na szpilce – nieśmiertelna klasyka

Jeśli miałybyśmy wybrać tylko jedną parę szpilek, którą będziemy nosić na wszystkie okazje, bez wahania postawiłybyśmy na czółenka w cielistym kolorze. Niezależnie od wysokości obcasa, szpilki nude optycznie wysmuklają i wydłużają nogi. Co więcej: są idealnym dodatkiem do niemal każdej stylizacji. Założysz je zarówno do garnituru w najmodniejszym odcieniu fuksji czy limonki, jak i do klasycznej małej czarnej sukienki.

Beżowe czółenka na szpilce to doskonały wybór do biura, na biznesowe spotkanie, ale też na wesele, komunię czy święta. W swoich szafach mają je między innymi Dorota Wellman, Anna Popek czy Katarzyna Cichopek.

Czarne czółenka na szpilce – must have w kobiecej szafie

Czarne czółenka na szpilce to buty, które można by nosić od świtu do zmierzchu. Do południa świetnie sprawdzą się w biurowej stylizacji: z ołówkową sukienką czy szarym garniturem. Po godzinach stworzą całość z parą niebieskich jeansów. Wystarczy spojrzeć na stylizację Małgorzaty Rozenek-Majdan. Z kolei wieczorem zadadzą szyku w towarzystwie eleganckiej sukienki do samej ziemi. Śmiało możemy przyznać, że to buty-kameleony. W zależności od dobranych dodatków dopasowują się do okoliczności i zmieniają charakter: z biznesowego na wieczorowy.

Czółenka na szpilce z paskiem – ten model uwielbiają gwiazdy

Modne czółenka na szpilce mogą być eleganckie i klasyczne, ale też filuterne i z charakterem. Jeśli szukasz takich, które wprowadzą do stylizacji odrobinę świeżości, strzałem w dziesiątkę będą szpilki z paskiem. Gwiazdy szczególnie upodobały sobie te wiązane nad kostką. Noszą je między innymi Paulina Krupińska czy Julia Wieniawa. Takie buty to dobry dodatek do spódnicy czy sukienki, ale bardzo stylowo wyglądają też w zestawie z prostymi jeansami.

Idealny wybór na lato: czółenka na szpilce bez pięty

Buty na obcasie szczególnie przydają się wiosną i latem, gdy w najlepsze trwa gorący sezon wesel, komunii i rodzinnych przyjęć. Szukając modelu, który sprawdzi się w upalne dni, ale pozwoli zachować szyk i elegancję, warto postawić na czółenka na szpilce bez pięty. To połączenie klasycznych szpilek z lekkimi sandałkami doskonale wpisuje się w dress code przy większości okazji i jest szalenie uniwersalnym rozwiązaniem. Czółenka na szpilce z odkrytą piętą i czubkiem w szpic możesz założyć zarówno do sukienki na wesele, jak i do prostego garnituru.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.