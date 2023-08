Jak nosić botki z odkrytymi palcami? W tych stylizacjach z botkami peep toe nie przejdziesz niezauważona

Natalia Siwiec jest fanką botków z odkrytymi palcami. Nosi je do sukienki

Lubisz niebanalne i maksymalnie kobiece buty? W twojej szafie nie może zabraknąć botków peep toe. Ten model przykuwa uwagę i w sekundę podkręca każdą stylizację. Podpowiadamy, z czym go nosić.

Chociaż z mody nie wychodzą od lat, wciąż są niedoceniane. Botki peep toe, bo o nich mowa, to buty, które do trendów wracają co sezon. Ich charakterystyczny fason sprawia, że nie da się ich przeoczyć, a odpowiednio dobrane mogą okazać się idealną bazą wielu stylizacji. Ich nazwa nic ci nie mówi? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Botki peep toe – co to za buty? Odpowiadamy

Botki peep toe to nic innego jak botki z odkrytymi palcami. Mają cholewkę za kostkę, ale otwarty czubek, jak w klasycznych sandałach, dzięki czemu są bez wątpienia jednymi z najbardziej nietuzinkowych, kobiecych butów.

Do grona wiernych fanek botków peep toe zaliczymy między innymi Rosie Huntington-Whiteley, Kim Kardashian, Jennifer Lopez czy Victorię Beckham. Słabość do tego modelu mają też projektanci, którzy regularnie pokazują go na wybiegach. Nic dziwnego. Trudno o bardziej szykowne i unikatowe buty, a ten fason dodatkowo może być szalenie uniwersalny.

Jakie botki peep toe wybrać? Te modele nie wychodzą z mody

Botki peep toe to buty idealne na końcówkę lata i pierwsze dni jesieni, gdy nie chcemy jeszcze rezygnować z sandałów, ale na zewnątrz robi się na nie trochę za chłodno. Do wyboru mamy skórzane i zamszowe botki z odkrytymi palcami, zarówno w stonowanych, jak i energetycznych kolorach. Najwygodniejsze będą modele na małym obcasie, ale komfort zapewniają też botki peep toe na słupku, które będą pasować do spodni i do sukienki. W eleganckich stylizacjach świetnie sprawdzą się z kolei te na szpilce. Możesz wybrać gładkie, ażurowe albo z bardzo modnym sznurowaniem.

Jak nosić botki z odkrytymi palcami? Podstawowe wskazówki

Elegancki fason botków peep toe sprawia, że buty te zdadzą egzamin przy wielu okazjach. Z powodzeniem możesz nosić je na co dzień, ale też włożyć na imprezę, a nawet wesele. Odpowiednio dobrane sprawdzą się również w biurze, czego najlepszym przykładem są stylizacje Victorii Beckham, która uwielbia nosić ten model obuwia w szykownym, biznesowym wydaniu. Jeśli szukasz pomysłów na to, z czym łączyć botki z odkrytymi palcami, sprawdź koniecznie te inspiracje.

Botki peep toe do sukienki. To połączenie robi furorę wśród kobiet

Botki peep toe i sukienka to klasyczne połączenie, które uwielbia wiele kobiet. Do tego modelu obuwia pasuje niemal każda kreacja: od zwiewnej maxi, przez midi w stylu boho, aż po mini z falbankami. Na tę ostatnią postawiła Natalia Siwiec i trzeba przyznać, że w stylizacji z botkami peep toe wygląda rewelacyjnie. W chłodniejszy dzień do takiego zestawu wystarczyłoby dodać miękki kardigan.

Natalia Siwiec zapozowała w czarnej mini © Instagram.com, nataliasiwiec.official

Jak nosić botki z odkrytymi palcami w eleganckim wydaniu?

Botki peep toe na szpilce to buty, które dobrze odnajdują się w eleganckich, biznesowych stylizacjach. Jeśli możesz pozwolić sobie na takie obuwie w biurze, wybierz minimalistyczny model z wąską cholewką, bez zbędnych zdobień. Łącz go z ulubionymi garsonkami i garniturami albo dodaj do klasycznej, ołówkowej sukienki.

Jak nosić botki z odkrytymi palcami? © Getty Images, | 2021 Edward Berthelot

Modne botki peep toe w stylizacji na co dzień. Ten zestaw odtworzysz w pięć minut

W codziennych stylizacjach dobrze sprawdzą się wygodne botki peep toe na słupku. To buty, które doskonale współgrają z prostymi jeansami. Co na górę? Biała koszula, top lub elegancka bluzka w modny wzór.

Botki z odkrytymi palcami to hit na wczesną jesień © Getty Images, | 2019 Edward Berthelot

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.