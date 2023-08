"Skąd sukienka?" - fanki dopytują Siwiec o modele w popularnym stylu. Jesienią nadal będą w modzie

Strzałem w dziesiątkę będą oczywiście kwieciste sukienki boho o maksymalnie prostym kroju, podobne do tej, którą nosi Agnieszka Woźniak-Starak. Florystyczny print nie dość, że króluje w zestawieniach na zbliżający się sezon, to w dodatku pozwala utrzymać ducha letniego luzu i połączyć go z przytulnym, jesiennym komfortem. Jeśli zestawisz taką sukienkę z kowbojkami, tak jak dziennikarka, efekt "wow" masz jak w banku.