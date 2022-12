Agata Kornhauser-Duda założyła taką marynarkę. Gotowy pomysł na świąteczną stylizację

Komponowania świątecznych stylizacji nie należy odkładać na ostatnią chwilę. Aby były perfekcyjne, muszą być dobrze przemyślane. Zastanawiając się nad nimi z wyprzedzeniem, dajesz sobie czas, by ewentualnie dokupić jakiś element garderoby. A przy bożonarodzeniowym stole warto prezentować się elegancko . Najczęstszym wyborem są szykowne sukienki, bluzki i koszule z połyskujących materiałów oraz oczywiście marynarki, które są podstawą w szafie eleganckich kobiet .

Przy świątecznym stole można oczywiście pojawić się w czarnej lub czerwonej marynarce, modelu w kolorze écru czy butelkowej zieleni. Takie odcienie będą niezwykle uniwersalne, ponieważ sprawdzą się zarówno na święta, jak i na co dzień – do pracy w biurze albo na wyjście do teatru. Jednak dla kobiet, które chcą swoim strojem podkreślić wyjątkowość Bożego Narodzenia, mamy inną propozycję.