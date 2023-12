Bielizna na prezent świąteczny, urodzinowy, a może dla samej siebie? Przewodnik zakupowy

Czy wypada kupić bieliznę na prezent? Rozwiewamy wątpliwości

Zacznijmy od rozwiania wątpliwości – czy wypada kupić bieliznę damską na prezent? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie zawsze. To podarunek zarezerwowany dla najbliższych osób. Mowa o partnerce albo przyjaciółce. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zafundować samej sobie zmysłowy komplet, zwłaszcza jeśli chcesz zadbać o pewność siebie lub po prostu poprawić sobie samopoczucie.

Zgodnie z prezentowym savoir-vivrem nie wypada wręczać bielizny teściowej, szefowej czy koleżance z pracy. To zbyt intymny prezent, który może zostać odebrany jako w złym guście. Bez obaw możesz za to podarować im bieliznę nocną, np. ciepłą piżamę, albo skarpetki.

Komplet bielizny lepszy od pojedynczego prezentu?

Na samym początku zdecyduj, co wybierzesz na prezent – czy będzie to komplet bielizny damskiej, czy może pojedynczy model, np. biustonosz albo gorset. Choć zazwyczaj wszystko sprowadza się do budżetu, jakim dysponujesz, to już teraz możemy ci powiedzieć, że bielizna kupowana w zestawie jest o wiele lepszym pomysłem. Nie musi być to koniecznie duet biustonosza i majtek. Możesz pokusić się też o komplet z narzutką albo body z pończochami.

Spójrz np. na Julię Kuczyńską, która zapozowała w komplecie bielizny z pasem i pończochami. Wybierając tylko jeden z elementów tego zestawu, nie uzyskasz tak kobiecego i zjawiskowego efektu.

Klasyczna czy zmysłowa bielizna? Inspiracje pod choinkę i nie tylko

Kolejnym krokiem jest zdecydowanie, jaką bieliznę wręczysz bliskiej osobie – klasyczną czy może zmysłową i kobiecą. W pierwszej wersji najlepiej sprawdzi się ponadczasowa czerń w połączeniu z koronką albo wykonaniem ze szlachetnego jedwabiu. To uniwersalny i zawsze trafiony wybór. Z kolei w zmysłowym wydaniu bezkonkurencyjna jest czerwona bielizna, która co roku króluje nie tylko pod choinką, ale także w trakcie walentynek.

A może masz ochotę zaszaleć z prezentem? Nie musisz ograniczać się wyłącznie do czerwieni, czerni czy koronki. Równie ciekawą opcją jest błyszcząca bielizna na prezent. Na srebrny biustonosz zdecydowała się np. Julia Wieniawa, która udowadnia, że tak efektowny stanik nie powinien być chowany pod bluzką.

Jak dobrać idealny rozmiar bielizny na prezent?

Jeśli szukasz bielizny dla na prezent dla siebie, to dobranie odpowiedniego rozmiaru nie sprawi ci najmniejszego problemu. Co w sytuacji, gdy chcesz podarować ją ukochanej? Nie kupuj jej w ciemno. O ile z majtkami nie ma tak dużego problemu, tak dopasowanie wielkości biustonosza może wydawać się dla mężczyzn czarną magią. Na szczęście mamy na to sposób – przed wybraniem się na zakupy sprawdź rozmiar bielizny, którą ma już w szafie twoja druga połówka (znajdziesz go na metkach).

Piękna bielizna damska na prezent – propozycje

Jaką bieliznę warto mieć na oku w trakcie zakupów? Pod choinkę polecamy ci czerwone zestawy z koronki – zmysłowe i jednocześnie wpisujące się w świąteczny klimat. Ciekawą opcją jest też body z siateczki albo gorset. W ostatnich latach powrócił do trendów i jest chętnie noszony nie tylko w sypialni, ale także poza nią. Wystarczy spojrzeć na Nataszę Urbańską.

A może szukasz prezentu dla miłośniczki treningów? W takim razie zamień klasyczne zestawy na bieliznę sportową, np. w formie stanika z wyprofilowanymi miseczkami.

