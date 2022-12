Bywało różnie. Tak zmieniał się styl Joanny Liszowskiej

Joanna Liszowska to lubiana, popularna aktorka, którą widzowie mogą kojarzyć m.in. z hitowego serialu Polsatu pt. "Przyjaciółki". Ewolucja stylu pani Joanny przez ostatnie lata jest dość mocno widoczna. Choć nie brakowało zastanawiających kreacji, widać, że z roku na rok styl gwiazdy jest coraz bardziej klarowny. Wciąż jednak nie stroni ona od eksperymentów.

Wróćmy najpierw do stylizacji celebrytki, którą wybrała na galę Viva Najpiękniejsi 2006, która odbyła się lutowego wieczoru 2007 roku. Charakterystyczne jasne fale, prosta czarna sukienka z dekoltem i złote dodatki - kopertówka oraz dłuższe kozaki. Całość wpisywała się w ówczesne trendy i prezentowała się całkiem dobrze.

Czego niestety nie można powiedzieć o kreacji, w jakiej Liszowska pojawiła się w programie "Got To Dance - Tylko Taniec", gdzie była jurorką. Sukienka o dziwnym kroju i typowo letnim charakterze niezbyt pasowała do makijażu i ciężkiej fryzury. Coś tu nie zagrało.