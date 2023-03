Czapka z daszkiem to ponadczasowy dodatek. Sprawdź, jak ją nosić na cztery różne sposoby

Jakie czapki z daszkiem są modne? Zdradzamy trendy

Są dodatki, które nigdy nie wychodzą z mody. Dobrej jakości skórzana torebka, klasyczne baleriny czy wełniany szal to tylko niektóre z wielu akcesoriów, które warto mieć w garderobie. Do tej samej grupy zaliczymy czapkę z daszkiem. Choć wygląda niepozornie, w mgnieniu oka dodaje stylizacjom świeżości, nonszalancji i luzu. Co więcej: idealnie łączy się nie tylko ze sportowymi ubraniami, a do trendów wraca regularnie co sezon. Tym razem nie będzie inaczej.

Jakie czapki z daszkiem są teraz modne? Furorę wśród gwiazd robią klasyczne bejsbolówki. To ponadczasowy rodzaj nakrycia głowy, który świetnie sprawdzi się w wielu stylizacjach. Hitem sezonu są modele w pastelowych i neonowych odcieniach: różu, zieleni czy pomarańczu. Jeśli jednak chcesz, by dodatek pasował do wszystkiego i doskonale wpisywał się w trendy przez lata, warto postawić na stonowany odcień. Biała, beżowa czy czarna czapka z daszkiem to rzecz, którą założymy zarówno do sukienki w kwiaty, jak i do klasycznego trencza.

Czy czapka z daszkiem powinna zachodzić na uszy? Odpowiadamy

Niezależnie od tego, czy postawisz na mocny kolor, czy wybierzesz czarną czapkę z daszkiem, damska bejsbolówka powinna być przede wszystkim wygodna. Ma być w końcu nie tylko stylowym dodatkiem, ale też ochroną przed słońcem czy wiatrem. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Ważny jest skład materiału. Największy komfort zapewni przewiewna bawełna czy siateczka. Duże znaczenie ma też rozmiar. Czapka z daszkiem nie powinna zachodzić na uszy ani spadać z głowy. Najlepiej postawić na tę paskiem do regulacji z tyłu.

Czarna czapka z daszkiem z nadrukiem – jak ją nosić?

Podobnie, jak trampki, bluzy z kapturem czy legginsy, czapki bejsbolówki możemy nosić dziś nie tylko do sportowych stylizacji. Czarna czapka z daszkiem z nadrukiem czy bez stworzy zgrany duet z klasycznym płaszczem, np. skórzanym czy w kratkę. Załóż do niego ulubiony dres i botki lub sneakersy – wygodny, miejski strój gotowy.

Z nutą elegancji – jak nosić czapkę z daszkiem na co dzień?

Czapka z daszkiem świetnie wygląda też w połączeniu z większą marynarką i jeansami. Do kompletu możemy dodać bluzę z nadrukiem oraz sportowe buty, najlepiej w stylu retro. Na taki zestaw postawiła chociażby Blanka Tichoruk. Choć jest prosty, prezentuje się nonszalancko i bardzo stylowo.

Czapka z daszkiem w stylizacji na sportowo. Tak nosi ją Anna Lewandowska

Zarówno czarna czapka z daszkiem, jak i każda inna, znakomicie odnajdzie się w sportowej stylizacji. Wystarczy połączyć ją z wygodnym dresem, sportowym obuwiem i puchowym bezrękawnikiem. Taki strój z czapką bejsbolówką wybrała Anna Lewandowska. Z łatwością odtworzymy go z rzeczami z sieciówek. Będzie idealny na spacer, długą podróż czy aktywne popołudnie z najbliższymi.

Czarna czapka z daszkiem bez nadruku w stylizacji ze skórzaną kurtką

Czarna czapka z daszkiem może też przełamać stylizację w zupełnie innym klimacie. Załóż ją do skórzanej kurtki ramoneski i ulubionych jeansów, a zyskasz zestaw, który od lat króluje w trendach. Jest ponadczasowy, robi wrażenie i sprawdza się zawsze, gdy nie masz się w co ubrać.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

