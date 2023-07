Cztery sposoby na jesienny płaszcz damski. Te stylizacje nigdy nie zawodzą

Jak nosić jesienny płaszcz damski? Podpowiadamy

Zasada: nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubrania, jest stara jak świat i sprawdza się o niemal każdej porze roku, szczególnie jesienią. Gdy po upalnym lecie temperatury za oknem spadają, warto sięgnąć po miękkie swetry i ulubione botki. Kluczowy będzie jednak dobór idealnego okrycia wierzchniego. Do wyboru mamy skórzane ramoneski, klasyczne trencze czy koszulowe kurtki, ale nic nie będzie równie stylowe i eleganckie, jak płaszcz damski jesienny, dopasowany do tego, co skrywa nasza szafa.

Może być skórzany, zamszowy, pikowany albo wykonany z wodoodpornego materiału, w stonowanym kolorze albo wręcz przeciwnie – w intensywnym odcieniu czy w modną kratkę. Jeśli brakuje ci pomysłów na to, z czym go nosić, sprawdź koniecznie cztery stylizacje z jesiennym płaszczem, które nigdy nie wychodzą z mody.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Krótki jesienny płaszcz damski – z czym go łączyć?

Krótki jesienny płaszcz damski to idealny wybór na co dzień. Jest ciepły, praktyczny, a jednocześnie niezwykle uniwersalny. W dodatku z powodzeniem zastąpi oversize’ową marynarkę i odnajdzie się w wielu stylizacjach. Z czym go nosić? Najlepiej, najprościej – z ulubionymi jeansami. Świetnie sprawdzą się też cienkie swetry i golfy z bawełny i wiskozy, które zapewnią nam komfort termiczny, gdy na zewnątrz zrobi się naprawdę chłodno. To proste połączenie z jesiennym płaszczem uwielbia chociażby Katarzyna Cichopek. Nic dziwnego. To stylizacja w sam raz na co dzień, kawę z przyjaciółką czy długi spacer.

Jesienne płaszcze wyglądają stylowo z tymi spodniami

Długie jesienne płaszcze damskie lubią towarzystwo modnych spodni z szerokimi nogawkami. W zestawie z dzwonami lub spodniami palazzo wyglądają niezwykle stylowo. Wie o tym Agnieszka Woźniak-Starak, która nie rozstaje się z tymi fasonami spodni. Co na górę? Do takiej stylizacji z jesiennym płaszczem pasować będzie zarówno golf czy T-shirt, jak i klasyczna koszula lub elegancka bluzka. Całość warto uzupełnić butami na obcasie, np. wygodnymi botkami kowbojkami.

Modny płaszcz jesienny damski i sukienka – stylizacja na wiele okazji

Dobrze dobrany płaszcz jesienny sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale też przy specjalnych okazjach. Z tego względu warto postawić na trencz lub prosty, długi model z ekoskóry. Takie okrycie wierzchnie doskonale komponuje się z jeansami, ale równie dobrze wygląda w towarzystwie prostej czarnej sukienki i wysokich kozaków na obcasie. To ponadczasowe połączenie lubi między innymi Anna Lewandowska.

Jak nosić płaszcz damski jesienny na sportowo?

Jeśli jesteś fanką wygodnych, sportowych stylizacji, klasyczny jesienny płaszcz damski będzie twoim sprzymierzeńcem. Chociaż z miejskim stylem bardziej kojarzy się kurtka, dłuższe okrycie wierzchnie o prostym kroju doda sportowym ubraniom i butom klasy i szyku, w ciekawy sposób przełamując ich charakter. Dresowe spodnie, bluza i trampki, a do tego minimalistyczny, beżowy płaszcz to przepis na stylizację, którą z chęcią wkłada chociażby Anna Kalczyńska. Do kompletu możemy dorzucić plecak lub dużą torbę shopperkę. Jest praktycznie i stylowo.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.