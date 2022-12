Izabela Macudzińska i Pola Wiśniewska w bluzkach idealnych na święta. Znajdziesz takie w sieciówce

Choć style ubierania się Izabeli Macudzińskiej i Poli Wiśniewskiej nieco różnią się od siebie, to obie panie postawiły w tym sezonie na kobiece bluzki z subtelnymi zdobieniami. Modele z falbanami, żabotami i wiązaniami pod szyją to zawsze dobry wybór na specjalne okazje. Mogą one stanowić stylową alternatywę dla sukienki, a w komplecie z cygaretkami lub garniturowymi spodniami stworzą udaną stylizację na święta.