Jak nosić espadryle na koturnie? Gotowe stylizacje na lato, w których zadasz szyku

Espadryle na koturnie – komfort w modnym wydaniu. Musisz je mieć

Espadryle na koturnie na stałe zadomowiły się w świecie letniej mody. Jeśli nie masz ich jeszcze w swojej obuwniczej kolekcji, to najwyższy czas to zmienić, bo to właśnie te modele zapewnią ci komfort na każdym kroku i stylowy wygląd bez względu na okazję. Możesz śmiało nosić je zamiast czółenek, szpilek, a nawet sandałów. Masywne podwyższenie gwarantuje stabilizację i sprawdzi się w przypadku kobiet, które nie przepadają za klasycznymi obcasami.

Co więcej, espadryle na koturnie są szalenie uniwersalne. To idealny dodatek do letnich stylizacji z szortami, kombinezonami czy sukienkami w roli głównej, i to nie tylko tych utrzymanych w klimatach boho. Popularność, jaką cieszą się niezmiennie od lat, sprawia, że z łatwością upolujesz idealny model albo z sieciówki, albo z marki premium.

Szorty i espadryle na koturnie to idealny duet na lato. Wypróbuj ten zestaw

Jeżeli masz ochotę odsłonić latem trochę ciała, to mamy dla ciebie świetną propozycję – szorty w duecie z espadrylami na koturnie. Takie połączenie sprawi, że twoje nogi będą wyglądać na jeszcze dłuższe i smuklejsze. W codziennych stylizacjach warto zaszaleć odrobinę z kolorami. Spodenki typu paperbag z neonowym albo pastelowym T-shirtem i espadrylami w paski to zawsze dobry wybór.

Śmiało przemycaj też do letnich looków odrobinę elegancji. Co powiesz na zestaw czarnych szortów i białego topu z falbanką, do którego pasują klasyczne espadryle damskie na koturnie z czarnymi wstążkami? Możesz też postawić na spodenki z zakładką i dodać do nich krótką koszulę z przezroczystego materiału.

Jak ograć espadryle na koturnie w stylizacji ze spódnicą? Zainspiruj się

Nie wiesz, jak nosić espadryle na koturnie do spódnicy? To zestaw, który świetnie odnajdzie się np. w biurze. Dobrym pomysłem jest połączenie koszuli w kwiaty z rozkloszowaną spódnicą, do których wystarczy dobrać klasyczne espadryle na koturnie. Taką stylizację podpatrzyliśmy u Pauliny Sykut-Jeżyny.

Chcesz podkręcić look inspirowany stylizacją dziennikarki? W takim razie zamień czarne buty na kolorowe espadryle na koturnie – różowe, czerwone albo musztardowe. W ten sposób wprowadzisz do stroju modny letni akcent.

Espadryle na koturnie do sukienki – noś je jak Katarzyna Cichopek

Duet sukienki i espadryli na koturnie to idealny wybór na letnie wyjścia. Taka stylizacja sprawdzi się świetnie bez względu na okazję – noś ją na co dzień, do pracy, na randkę, a nawet na imprezę. Właśnie na taki zestaw postawiła Katarzyna Cichopek. Aktorka zdecydowała się na czarne espadryle na koturnie z wiązaniem na kostce, do których dodała czarno-białą sukienkę maxi w kwiaty. Efekt? Zwiewny, romantyczny i odporny na zmieniające się trendy.

Możesz całkowicie odwzorować look Cichopek albo dowolnie go zmodyfikować, aby pasował do twojego indywidualnego stylu. Granatowe espadryle na koturnie do białej sukienki ołówkowej z kołnierzykiem? Beżowe buty w zestawie z kreacją z hiszpańskim dekoltem? Jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia.

Katarzyna Cichopek nosi espadryle na koturnie © Instagram.com, born2be_pl

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

