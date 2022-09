Jak nosić klapki na szpilce?

Jak wybrać wygodne klapki na szpilce?

Klapki na szpilce to prawdziwy hit lata. Wysokie buty kojarzone są jednak jako najmniej wygodne buty do noszenia. Dlaczego tak się stało? Głównymi winowajcami są tu: zły dobór obuwia oraz nieumiejętne chodzenie w butach na szpilkach. Klapki na szpilkach natomiast dają kobiecie więcej wygody, a to za sprawą większego luzu i przestrzeni dla stóp.

Jak dobrać wygodne klapki na szpilce? Przy wyborze wszelkiego rodzaju obuwia należy pamiętać, że nie powinny one powodować żadnego ucisku. Środek buta powinien być wyłożony materiałem, który będzie chronił przed odparzeniami i otarciami. Jeśli zależy ci na wygodzie, postaw na niski obcas, np. na klapki na słupku, które będą sprawiały mniej kłopotów przy chodzeniu. Jednym z ważniejszych elementów na jaki trzeba zwrócić uwagę, wybierając buty, jest ich rozmiar. W momencie, w którym zakładamy klapki na szpilce z odsłoniętymi palcami i piętami, doskonale widzimy, czy obuwie jest za małe czy za duże.

Najnowsze fasony klapek na szpilce mają coraz to nowsze przeznaczenie, dostosowując się do mody plażowej, a także do stylizacji bardziej formalnych, a nawet oficjalnych. Klapki na szpilce różnią się od siebie przede wszystkim materiałem, kolorem oraz wysokością obcasa. Wysokie klapki w jasnych lub ciemniejszych kolorach będą prezentować się bardziej elegancko. Dopasują się do większości stylizacji i dobrze skomponują się z eleganckimi ubraniami. Podobnie skórzane klapki, które można śmiało połączyć z garsonką czy kombinezonem.

Klapki w żywych, pastelowych kolorach lub świecące, brokatowe, srebrne będą świetnym dopełnieniem imprezowych sukienek i innych wyrazistych kreacji. Tutaj warto sięgnąć także po klapki na szpilce z puszkiem lub odważnym futerkiem.

Czy klapki na szpilce to odpowiednie obuwie do pracy?

Płaskie, zwyczajne kapki kojarzą się głównie z obuwiem domowym, wakacyjnym, plażowym. W naszym wyobrażeniu na pewno nie są wyjściowe czy formalne. Czy tak samo jest w przypadku klapek na szpilce? Ta kwestia wygląda nieco inaczej. Okazuje się, że eleganckie klapki na szpilce świetnie wyglądają z damskim garniturem (zwłaszcza w duecie ze spodniami z długimi szerokimi nogawkami) czy z rozkloszowaną sukienką, ponieważ optycznie wydłużają i wyszczuplają nogi. Bez wątpienia będą więc pasować do służbowego dress code’u.

W tym przypadku klapki na szpilce konkurują wyraźnie z najpopularniejszym rodzajem obuwia na lato – sandałami. W sytuacjach formalnych, kiedy chcemy się czuć elegancko, częściej wybieramy gustowne klapki na szpilach. Rzecz jasna tego rodzaju buty są najlepszym dopełnieniem biurowej stylizacji. Nie należą jednak do najwygodniejszych, dlatego w miejscach pracy, które wymagają ruchu, lepiej wybrać płaskie i pełne buty, np. stylowe baleriny lub mokasyny.

Z czym nosić klapki na szpilce?

Wspomniałyśmy już, dlaczego klapki na szpilce będą odpowiednie do biurowego dress code’u, czyli do spodni garniturowych, sukienek i spódnic. Z czym jeszcze warto zestawić tego rodzaju obuwie? Klapki na szpilce dają nam duże pole do popisu i modowych inspiracji. Optycznie wydłużone nogi pięknie będą się prezentować ze spódniczką mini czy z szortami. Równie dobrze odnajdą się w towarzystwie dłuższych rozkloszowanych spódnic czy klasycznych wzorzystych spódnic midi. Bardzo często są wiernymi towarzyszami zwiewnego, typowo letniego, wakacyjnego ubioru.

Klapki mogą być zwieńczeniem typowo eleganckiej stylizacji, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by podrasowały także wygodny, casualowy outfit. Klapki na szpilce możesz śmiało połączyć z jeansami lub innymi spodniami (najlepiej z szerokimi nogawkami zakrywającymi górną część stóp). Smukłe klapki na obcasie, w odważnych świecących kolorach to świetny element wieczorowej garderoby. Sprawdzą się więc jako obuwie na wieczorne spotkanie ze znajomymi czy na randkę.

Skuteczne czyszczenie białych butów. Nie potrzebujesz drogiej chemii