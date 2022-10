Jak nosić nauszniki? 4 modne stylizacje idealne na zimę

Gdy temperatury za oknem spadają poniżej pięciu stopni, zimowe akcesoria stają się nieodłącznym elementem stylizacji. Do wyboru mamy nie tylko czapki, kapelusze czy kominiarki. Do łask wracają też nauszniki. Jak je nosić? Podpowiadamy.

Chociaż były hitem w latach 2000., zniknęły z mody na tak długo, że zdążyliśmy o nich zapomnieć. Teraz wracają w wielkim stylu wraz z innymi trendami tej dekady. O nausznikach przypomniały nam gwiazdy, które od kilku sezonów umiejętnie bawią się modą Y2K. Uwielbia je najsłynniejsza przedstawicielka pokolenia Z – Bella Hadid, ale też Sarah Jessica Parker. Nie ma co się dziwić. Zimowe nauszniki ochronią uszy na wietrze i pozostawią fryzurę nienaruszoną.

Jeśli nie możesz znaleźć dla siebie odpowiedniej czapki albo szukasz dla niej oryginalnej alternatywy, to na pewno dobry kierunek. Możesz wybrać ciepłe nauszniki futrzane, najlepiej w stonowanym i uniwersalnym kolorze albo postawić na te z ozdobną opaską, która przy okazji spełni funkcję efektownej biżuterii. Największy wybór nauszników damskich znajdziesz na Allani.pl. Z czym je nosić, by wyglądać modnie? Sprawdź cztery propozycje stylizacji, w których wkroczysz w sezon zimowy w dobrym stylu.

Jak nosić nauszniki damskie w eleganckim stylu? Ten zestaw sprawdzi się w drodze do pracy

Ciepłe nauszniki to dobra alternatywa dla czapki czy kapelusza, gdy zależy ci, by włosy nie odkształciły się pod nakryciem głowy. W dodatku mogą świetnie wyglądać w stylizacji do biura i skutecznie ochronią uszy przed mrozem czy wiatrem. Aby wyglądać elegancko i cieszyć się komfortem, wystarczy połączyć je z ciepłym swetrem z golfem, garniturowymi spodniami i klasycznym wełnianym płaszczem.

Do kompletu dobierz szykowne kozaki na obcasie. Całość będzie wyglądać najlepiej, gdy zachowamy umiar w kolorach. Dobrym wyborem będą stonowane odcienie beżu i brązu, kamienne szarości czy niezawodna czerń.

Nauszniki damskie w stylizacji na co dzień – z czym je łączyć?

Jak nosić nauszniki zimowe na co dzień? Nie jest tajemnicą, że najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze, dlatego idealną bazą będą nieśmiertelne jeansy. Dobierz do nich ciepły sweter i ulubione okrycie wierzchnie, a zyskasz zestaw, który zapewni komfort termiczny, gdy za oknem zrobi się naprawdę chłodno.

Aby przełamać casualowy charakter stylizacji, warto postawić na akcesoria, które zawsze dodają klasy. Skórzane rękawiczki, torebka kuferek czy duże okulary przeciwsłoneczne to niewielkie detale, które robią różnicę.

Futrzane nauszniki i sukienka z dzianiny – w tej stylizacji zadasz szyku i nie zmarzniesz

Miękkie, otulające, ciepłe dzianiny to stały punkt na liście zimowych trendów. W modzie są nie tylko swetry czy kardigany, ale też podkreślające sylwetkę sukienki. Połącz je z kurtką i kozakami za kolano, a całość uzupełnij dużymi futrzanymi nausznikami i torebką listonoszką. To zestaw, który świetnie sprawdzi się na co dzień czy podczas długich, weekendowych spacerów na mrozie.

Nauszniki i kurtka puchowa – stylizacja idealna na mroźne dni

Gdy słupek rtęci wskazuje ujemną temperaturę, przy kompletowaniu ubioru myślimy przede wszystkim o komforcie cieplnym. Egzamin zda nie tylko duża kurtka puchowa, która najskuteczniej ochroni przed chłodem, ale też ciepłe zimowe nauszniki damskie. Co do tego? Legginsy termiczne i śniegowce albo spodnie z szeroką nogawką i masywne botki na traktorze.

